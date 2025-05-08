Uzun süre bayatlamayan ekmekler böyle pişiriliyor: Gelenek Erzurum'da sürüyor

Gülistan Kurt'un eşi Ahmet Kurt ise tandır ekmeğine olan sevgisini şöyle ifade etti:

"Biz alışmışız tandır ekmeği yemeye. Şehirdeki fırınlarda pişen ekmeğin mayası farklı, o ekmeği biz yiyemiyoruz. Kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Tandır ekmeği çok daha lezzetli oluyor. Hele bir de tandırın başında sıcak ekmekle çeçil peyniri yediğinizde, yanında bir de çay varsa, bu lezzeti başka hiçbir yerde bulamazsınız."



