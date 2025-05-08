Uzun süre bayatlamayan ekmekler böyle pişiriliyor: Gelenek Erzurum'da sürüyor
Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyünde yüzyıllardan beridir devam eden tandırda ekmek pişirme geleneği lezzeti de beraberinde getiriyor.
Ormanağzı köyü sakinleri kendi tarlalarında ektikleri ata tohumundan yine kendi imkanları ile yaptıkları un ile ekmek yapıyor.
Tandır ve odun ateşinde pişirilen ekmekler uzun süre saklanabiliyor. Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyünde tandırda pişirilen ekmekler, hem lezzetiyle hem de uzun süre bayatlamamasıyla dikkat çekiyor.