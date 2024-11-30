Uzun süre kimse fark etmedi, otobüs durağında donmak üzereyken bulundu

İnsan trafiğinin az olmasından dolayı mahalle sakinleri tarafından geç ve donmak üzere iken fark edilen Aygül’ün üzerine battaniyeye örtülüp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.