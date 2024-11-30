Uzun süre kimse fark etmedi, otobüs durağında donmak üzereyken bulundu
Erzurum’da otobüsten inen ve rahatsızlanan kronik şeker hastası bir kişi, dinlenmek için oturduğu durakta kendinden geçti. İnsan yoğunluğunun az olduğu bir noktada yaşanan olayda, kendinden geçen adamı uzun süre kimse fark etmedi. Donma tehlikesi geçiren adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Erzurum’da rahatsızlanıp otobüs durağına oturan adam, donmak üzereyken fark edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre, Burhanettin Aygül, arkadaşlarını ziyaret etmek için özel halk otobüsü ile Yakutiye ilçesinin Hilalkent semtine gitti.
Kronik şeker hastası olduğu öğrenilen Aygül, hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece soğukta, son durakta otobüsten indikten sonra rahatsızlandı.Aygül dinlenmek için durakta oturduğu sırada, kendinden geçti.