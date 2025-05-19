Uzun yastık, yerini "küstüm yastığı"na bıraktı: 50 yıldır bu işi yapıyor
Antalya'da, 1971 yılından bu yana yorgancılık yapan İbrahim Yılmaz, geçmişte gelinlerin çeyizinin vazgeçilmezi olan, uzun, 'Bir yastıkta kocayın' yastıkların artık kullanılmadığını söyledi. Yılmaz, uzun yastıkların yerini zamanla tekli 'küstüm yastıkları'nın aldığını belirtti.
Kentte, 1971'den beri yorgancılık yapan İbrahim Yılmaz, yıllarca çeyizlerin vazgeçilmez parçası olan, evliliğin simgesi sayılan, uzun 'Bir yastıkta kocayın' yastıkların yerini tek kişilik 'küstüm yastığı'na bıraktığını söyledi.