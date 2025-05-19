Uzun yastık, yerini "küstüm yastığı"na bıraktı: 50 yıldır bu işi yapıyor

50 yılı aşkın süredir yorgancılık mesleğini sürdüren Yılmaz, bu dönüşümün geleneksel dokuyu etkilediğini aktardı. 2010'lu yıllardan itibaren bu geleneğin terk edildiğini belirten İbrahim Yılmaz, “Bir zamanların çift yastığı, yerini tek kişilik 'küstüm' yastıklarına bıraktı" dedi.



'Yıllar önce uzun yastıkların gelinlerin çeyizinde önemli yere sahip olduğunu anlatan Yılmaz, “Eskiden eşlerin birbirlerine sadık olmasını simgelemek için uzun yastık yaptırılırdı. Karyolanın genişliğine göre ölçüsünü alır, içine elyafını doldurur, kabartır, diker, teslim ederdik. Üzerine dantel işlenirdi. Her yastığın işlemeye göre bir ismi vardı" diye konuştu.



