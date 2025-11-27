Uzun yıllar sonra ilk kez hamsi bolluğu yaşanıyor
27.11.2025 12:04
İHA
Karadeniz'de uzun yıllar sonra ilk kez hamsi bolluğu yaşanıyor. Tekne çalışanları bu yoğunluk nedeniyle zaman zaman uykusuz bile kaldıklarını belirtti.
Tekne çalışanlarından Selami Tezlik, "Karadeniz'den adeta hamsi fışkırıyor. Gerçekten o kadar bol ki bazen uykusuz kaldığımız bile oluyor. Hamsi genellikle açık denizde, Sinop'tan Trabzon'a uzanan bölgede avlanıyor" dedi.
Bir diğer tekne çalışanı Ahmet Doğan ise "Geçen yıl çoğunlukla ince hamsi avlandığı için yasaktı, bu sezon irilendi. Şu anda büyük bir hamsi bolluğu var. Şükürler olsun, böyle bir sezon daha önce hiç yaşanmamıştı'' şeklinde konuştu.
Gürcistan'daki avcılığın yılbaşından sonra başlayacağını ifade eden Doğan, ‘’Oranın da kendine göre şartları var. Yaklaşık bir ay süren bir hamsi sezonu oluyor. Önceleri Gürcistan'a gittiğimizde genelde 500-1000 ton avlanıyordu. Eskiden yoktu ama şimdi tekneler arttı" ifadelerini kullandı.