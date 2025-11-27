Uzun yıllar sonra ilk kez hamsi bolluğu yaşanıyor

Bir diğer tekne çalışanı Ahmet Doğan ise "Geçen yıl çoğunlukla ince hamsi avlandığı için yasaktı, bu sezon irilendi. Şu anda büyük bir hamsi bolluğu var. Şükürler olsun, böyle bir sezon daha önce hiç yaşanmamıştı'' şeklinde konuştu.