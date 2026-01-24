Uzungöl çevresinde binlerce kişilik horonla rekor kırıldı
24.01.2026 20:11
İHA, AA
Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivali'nde binlerce kişinin katılımıyla gölün çevresini saran horon halkasıyla rekor kırıldı.
Festival alanında kurulan sahnede yöresel sanatçılar eşliğinde horon halkaları oluşturulurken, vatandaşlar karla kaplı doğada doyasıya eğlendi. Binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde Uzungöl renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinlikler kapsamında planlanan rekor horon halkası denemesi de gerçekleştirildi. 6 bin 161 kişiyle konser alanından başlayarak göl çevresinde uzun kuyruklar oluşturarak oynana horonla rekor kırıldı,
İLK OLDU AMA HER KIŞ UZUNGÖL'DE BULUŞACAĞIZ"
Coğrafyanın güzelliğine dikkati çeken Vali Tahir Şahin, organizasyonda emeği geçenleri kutladı.
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da Uzungöl'ün kışın ayrı güzel olduğunu belirterek, "Bu güzelliği bundan sonra devamlı yaşayacağız. Turizmi şehrimizde ve Uzungöl'de 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.
Trabzon'u geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Turizm bacasız sanayi. 'Bir memnun turist, bir turist getirir' mantığıyla çalışmalarımızı özenle sürdüreceğiz. Eksiklerimizi sizlerin de tavsiyeleriyle ortadan kaldıracağız." diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Uzungöl'ün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.
Binlerce kişiyi bir araya getiren festivali geleneksel hale getireceklerini vurgulayan Genç, "Bugün burada ay yıldızlı bayrağımızın altında binlerce insan bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi ortaya koyuyor. Bu toprakların bize emanet edildiğinin bilincindeyiz, aynı bilinçle koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Genç, festivale yoğun katılıma işaret ederek, "Bu festivalin ilki oldu ama inşallah her kış Uzungöl'de buluşacağız. Kültürümüzü yaşatacağız, horonla bir rekor denemesi yapacağız, sanatçılarımızla coşacağız." dedi.
Etkinlikler kapsamında müzik grubu "Ayna" da konser verdi.