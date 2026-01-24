Uzungöl çevresinde binlerce kişilik horonla rekor kırıldı

Coğrafyanın güzelliğine dikkati çeken Vali Tahir Şahin, organizasyonda emeği geçenleri kutladı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da Uzungöl'ün kışın ayrı güzel olduğunu belirterek, "Bu güzelliği bundan sonra devamlı yaşayacağız. Turizmi şehrimizde ve Uzungöl'de 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Trabzon'u geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Turizm bacasız sanayi. 'Bir memnun turist, bir turist getirir' mantığıyla çalışmalarımızı özenle sürdüreceğiz. Eksiklerimizi sizlerin de tavsiyeleriyle ortadan kaldıracağız." diye konuştu.