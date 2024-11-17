Uzungöl'de kaçak yapılar yıkılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon'da Uzungöl'ün çevresindeki kaçak ve çarpık yapılaşmaya neden olan binaları yıkıp bölgede yeşil alanları artıracak. Çalışmaya ilişkin ayrıntıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum anlattı.
Uzungöl'ün çevresindeki kaçak yapılar yıkılacak. Bölgedeki yeşil alanlar artacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl için "Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Yenilenmesi Projesi" hayata geçirildi.