Uzungöl'de tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de, nesli tükenme tehdidi altındaki kırmızı benekli alabalıklar dahil balık ölümleri başladı. Göl yüzeyinde görülen balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haberler - DHA 11.11.2021 - 10:37

Uzungöl'de tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 1

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan doğa harikası turizm merkezi Uzungöl'de, son günlerde balık ölümleri görülmeye başlandı.

Uzungöl'de tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 2

Göl ve gölü besleyen derede, nesli tükenme tehdidi altındaki kırmızı benekli alabalıklar dahil balık ölümleri tespit edildi.

Uzungöl'de tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 3

İNCELEME BAŞLATILDI

Göl yüzeyinde görülen ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı.

Uzungöl'de tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 4

''ÖLÜMLER BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR''

Gölde yaşayan bütün canlıların tehlikede olduğunu belirten Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, “Gölümüzde oluşan balık ölümleri bizi endişelendiriyor. Balık ölümlerinin neden olduğunu bilmiyoruz ama bu durum göl içerisindeki bütün canlıların hayatını tehlikeye atıyor. Konunun araştırılmasını ve ona göre önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

Uzungöl'de tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 5

Göldeki balık ölümlerinin kendilerini endişelendirdiğini anlatan turizmci Murat Akyüz ise “Göl kenarında gezen arkadaşlarımız balık ölümlerinin yaşandığını ve ölümlerin her geçen gün daha da arttığını belirtti. Çok endişeliyiz. Sadece balıklar değil göl içerisindeki bütün canlılar tehlikede'' diye konuştu.

Uzungöl'de tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 6
Uzungöl'de tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 7
Uzungöl'de tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 8
Uzungöl'de tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 9
Uzungöl'de tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 10
Uzungöl'de tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 11
Uzungöl'de tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - 12

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