Uzungöl'ün temiz havasına egzoz tehdidi
Hava kalitesinin memnun edici düzeyle olduğu ölçümlenen Trabzon’un ünlü turizm merkezi Uzungöl’de, son aylarda havadaki partikül seviyesinin arttığı gözlemlendi. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Uzungöl'de, araçların egzozlarından çıkan partikülün havayı kirlettiğini belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı kapsamında 81 ilde kurulan 360 istasyondan Türkiye’nin hava kalitesi anlık takip edilip, kirlilik seviyesi ölçülüyor, kentlerde hava kirliliği politikaları oluşturuluyor.