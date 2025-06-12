Vahşetin izleri katil zanlısının ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin yanında öldürdüler
Burdur'da Özge Bedir isimli kadının 36 günlük bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltı sayısı dörde yükseldi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı T.A.'nın iki elinin de bandajlı olduğu görüldü.
Burdur'da bir kadın, 36 günlük bebeğiyle evde olduğu sırada eve gelen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, 10 Haziran saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.