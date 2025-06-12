Vahşetin izleri katil zanlısının ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin yanında öldürdüler

İFADELER SONRASI GÖZALTI SAYISI DÖRDE YÜKSELDİ

Polis, T.A. ile S.Ö.'yü Yeni Mahalle'de konakladıkları evde aynı gece yakaladı.

İki elinden bıçakla yaralanan T.A., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. T.A. ile S.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda, hastanede tedavisi tamamlanan A.B. ile kafe işletmecisi V.Ö. de gözaltına alındı.

Şüphelilerden T.A. ilk ifadesinde, "Konuşmak için Özge Bedir'in evine gittim. Bana hakaret etti. Mutfaktan bıçak alıp bana saldırmak istedi. Kendimi korumak istedim." dedi.

S.Ö. ise "Eve girmedim. Sitenin bahçesinde bekledim" diye ifade verdi.

V.Ö. de "Olayla ilgim yok. Olay olduktan sonra beni aradılar. Ellerinin kanlı olduğunu görünce polisi aradım." ifadelerini kullandı.

Özge Bedir'in eşi A.B. de "Olay günü akşam saatlerine kadar kendime ait tarlada çalıştım. T.A. ve S.Ö.'nün evime neden gittiklerini bilmiyorum. Telefonumun şarjı bittiği için olayı daha sonra duydum." diye ifade verdi.