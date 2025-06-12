Vahşetin izleri katil zanlısının ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin yanında öldürdüler

Burdur'da Özge Bedir isimli kadının 36 günlük bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltı sayısı dörde yükseldi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı T.A.'nın iki elinin de bandajlı olduğu görüldü.

Vahşetin izleri katil zanlısının ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin yanında öldürdüler - 1

Burdur'da bir kadın, 36 günlük bebeğiyle evde olduğu sırada eve gelen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, 10 Haziran saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

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Vahşetin izleri katil zanlısının ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin yanında öldürdüler - 2

Biri 36 günlük iki çocuk annesi Özge Bedir'in oturduğu eve gelen T.A., bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet ihbarında bulundu.

Bunun üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, Özge Bedir'i koridorda boğazından ve karnından bıçaklanmış halde buldu.

Sağlık ekibinin kontrolünde Özge Bedir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vahşetin izleri katil zanlısının ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin yanında öldürdüler - 3

CİNAYET SIRASINDA BEBEK DE EVDEYDİ

Bedir'in yatağında uyuyan 36 günlük bebeği polis tarafından korumaya alındı.

İhbarı yaptıktan sonra arkadaşı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi S.Ö. ile olay yerinden kaçan T.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

"ÖZGE NEREDE" DİYE SORDU, FENALAŞTI

Polis inceleme yaptığı sırada, Özge Bedir'in eşi A.B. eve geldi.

A.B., yakınlarına "Özge nerede?" diye sorup öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü.

Polis otosunda bekletilen A.B., fenalaşınca hastaneye götürüldü.

Vahşetin izleri katil zanlısının ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin yanında öldürdüler - 4

İFADELER SONRASI GÖZALTI SAYISI DÖRDE YÜKSELDİ

Polis, T.A. ile S.Ö.'yü Yeni Mahalle'de konakladıkları evde aynı gece yakaladı.

İki elinden bıçakla yaralanan T.A., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. T.A. ile S.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda, hastanede tedavisi tamamlanan A.B. ile kafe işletmecisi V.Ö. de gözaltına alındı.

Şüphelilerden T.A. ilk ifadesinde, "Konuşmak için Özge Bedir'in evine gittim. Bana hakaret etti. Mutfaktan bıçak alıp bana saldırmak istedi. Kendimi korumak istedim." dedi.

S.Ö. ise "Eve girmedim. Sitenin bahçesinde bekledim" diye ifade verdi.

V.Ö. de "Olayla ilgim yok. Olay olduktan sonra beni aradılar. Ellerinin kanlı olduğunu görünce polisi aradım." ifadelerini kullandı.

Özge Bedir'in eşi A.B. de "Olay günü akşam saatlerine kadar kendime ait tarlada çalıştım. T.A. ve S.Ö.'nün evime neden gittiklerini bilmiyorum. Telefonumun şarjı bittiği için olayı daha sonra duydum." diye ifade verdi.

Vahşetin izleri katil zanlısının ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin yanında öldürdüler - 5

BEBEK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Özge Bedir'in cenazesi dün toprağa verilirken, 36 günlük erkek bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

Bedir'in olay sırasında babası A.B. ile dışarıda olan 5 yaşındaki kızı ise yakınları tarafından alındı.

"GÖNÜL İLİŞKİSİ" İDDİASI

Kentteki askeriye kantininde görevli S.Ö. ile Özge Bedir'in eşi A.B. arasında geçen yıl gönül ilişkisi yaşandığı iddia edildi.

Sonrasında S.Ö.'nün, arkadaşı T.A. ile birlikte A.B. hakkında şikayetçi olduğu, açılan dava sonucunda A.B. hakkında S.Ö. ile T.A.'yı otomobile zorla bindirmesinden dolayı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 2 yıl 1 ay ceza verildiği belirtildi.

A.B.'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

Vahşetin izleri katil zanlısının ellerinde! Özge'yi 36 günlük bebeğinin yanında öldürdüler - 6

ELLERİ BANDAJLI HALDE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan kadın şüpheliler T.A. ve S.Ö. ile A.B. ve V.Ö., bugün öğle saatlerinde Burdur Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis eşliğinde adliyeye getirilen şüphelilerden T.A.'nın iki elinin de bandajlı olduğu görüldü.

Dört şüphelinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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