Vahşice öldürülen iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Sivas'ta evlerinde boğazları kesilerek öldürülen iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Vahşice öldürülen iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı - 1

Sivas'ta vahşice öldürülen abi kardeş son yolculuklarına uğurlandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Umutcan (22) ve Melisa Şimşek'in (16) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Ay Yıldız Camii'ne getirildi. Umutcan ve milli kayakçı Melisa Şimşek'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Vahşice öldürülen iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı - 2

Cenaze törenine, Şimşek kardeşlerin ailesinin yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, kurum müdürleri, Melisa Şimşek'in okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vahşice öldürülen iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı - 3

Törende anne Ayşegül Şimşek'in güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Vahşice öldürülen iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı - 4

NE OLMUŞTU?

Sivas'ta önceki gün Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içerisinde bulmuştu.

Vahşice öldürülen iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı - 5

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti..

Vahşice öldürülen iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı - 6

Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 yılı Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti. Farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, zanlının Hüseyin S. olduğunu, şüphelinin cinayette kullandığı bıçak ve pala ile maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attığını tespit etmişti.

Şüphelinin Ankara'ya kaçtığını belirleyen ekipler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde şüpheliyi yakalayarak Sivas'a getirmişti

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