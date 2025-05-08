Vahşice öldürülen iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Sivas'ta evlerinde boğazları kesilerek öldürülen iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.
Sivas'ta vahşice öldürülen abi kardeş son yolculuklarına uğurlandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Umutcan (22) ve Melisa Şimşek'in (16) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Ay Yıldız Camii'ne getirildi. Umutcan ve milli kayakçı Melisa Şimşek'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.