Vaka azalınca Edirne'de caddeler kalabalıklaştı

Edirne'de vaka sayılarının azalmasıyla birlikte vatandaşlar dışarıya çıkmaya başladı. Valiliğin anonslarla 'Evde kalın' çağrısı yaptığı şehrin kalabalık sokaklarında virüs önlemleri almayan sokak müzisyenleri şarkı söyledi.

Abone ol Paylaş







DHA 13.05.2020 - 11:25

Giriş çıkış kısıtlaması bulunan Edirne 'nin caddeleri kalabalıklaşıyor.

Edirne 'de alınan corona virüs önlemleri şehir genelindeki vaka sayısında büyük bir düşüş yaşanmasını sağladı.

Bu kapsamda PTT önlerine demir bariyer önlemleri alınırken maske dağıtımı ve ateş ölçümü de eksik edilmedi.

Ancak hava sıcaklığının yanı sıra iş yerlerinin açılması Edirne sokak ve caddelerini kalabalıklaştırdı.

YOL YAPIM ÇALIŞMASINA RAĞMEN... Kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi alt yapı çalışmalarının sürmesine rağmen gün boyu insanların akınına uğradı.

Kalabalığı gören müzisyenlerin de Trakya'ya özgü şarkılar söylemeye başladığı görüldü.

UYARDILAR ANCAK UYMADILAR Müzisyenler kendi besteledikleri corona virüs şarkısıyla da 'evde kal' çağrısı yapmasına rağmen müzisyenlerin virüs önlemleri almadığı gözlerden kaçmadı.

'GÜNEŞTEN FAYDALANMAK İÇİN ÇIKTIM' Evde kalmaktan sıkılıp güneşlenmek için dışarı çıktığını söyleyen Erdoğan Sertcan, "Ben genelde evdeyim. Güneşten faydalanmak için sadece bugün dışarıya çıktım. Normalde dışarı çıkmıyorum" dedi.

Faturalarını ödemek için dışarı çıktığını söyleyen Güler Korça ise, "Faturalarımı ödemem gerekiyordu. Bu nedenle dışarı çıktım'' diye konuştu.