Vaka sayısı düşünce test kuyruğu kalmadı

Türkiye'de vaka sayısının azalmaya başlamsıyla salgının ilk günlerinde önünde uzun kuyrukların oluştuğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne test için gelenlerin sayısı gözle görülür biçimde azaldı.
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İHA 29.04.2020 - 13:54
Türkiye’de son günlerde yeni tip corona virüs vaka ve buna bağlı olarak yapılan test sayısı azaldı.
Salgının yoğun günlerinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde oluşan uzun kuyruklar da son buldu.
Hastanede yeni çekilen görüntülerde ise test yaptırmaya çok az sayıda kişinin geldiği görüldü.
Vaka sayısının azalması ile birlikte hastane bahçesi sakinliğini koruyor.
Havadan çekilen görüntülerde hastane güzergahındaki yollarda trafiğin akıcı bir şekilde ilerlediği gözlemlendi.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 ay öncesine kadar vatandaşlar corona virüs şüphesiyle test yaptırmak için hastaneye koşmuştu.
Bu nedenle günlerce hastane önünde uzun kuyruklar meydana gelmişti.
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