Vaka sayısı düşünce test kuyruğu kalmadı

Salgının yoğun günlerinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde oluşan uzun kuyruklar da son buldu.

Hastanede yeni çekilen görüntülerde ise test yaptırmaya çok az sayıda kişinin geldiği görüldü.

Vaka sayısının azalması ile birlikte hastane bahçesi sakinliğini koruyor.

Havadan çekilen görüntülerde hastane güzergahındaki yollarda trafiğin akıcı bir şekilde ilerlediği gözlemlendi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 ay öncesine kadar vatandaşlar corona virüs şüphesiyle test yaptırmak için hastaneye koşmuştu.