Vakalar arttı, acile başvuruyorlar: Bilinç bulanıklığı ve uyku hali yaşanabiliyor

"BİLİNÇ BULANIKLIĞI, UYKU HALİ GİBİ CİDDİ TABLOLAR ORTAYA ÇIKABİLİYOR"

Gemcioğlu, "Sıcak çarpmasının ilk belirtileri arasında kişide terleme, terlemenin azalmasıyla birlikte çarpıntı, zayıf veya hızlı nabız, bulantı, kusma, kas krampları ve baş ağrısı görülebiliyor." dedi.



Bebekler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve gebelerin vücut ısısının yükselmesine daha duyarlı olduğunu, bu nedenle sıcak çarpmasının bu kişilerde daha sık görüldüğüne dikkati çeken Gemcioğlu, "Biz terleyerek vücut ısımızı kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Riskli grupta olan kişilerde, vücut ısısı 39-40 dereceye çıkabiliyor. Bu durumla birlikte bulantı, kusma, kas krampları, ciltte kuruluk ve daha da ileri düzeylerde merkezi sinir sisteminin etkilenmesine bağlı olarak bilinç bulanıklığı, uyku hali gibi ciddi tablolar ortaya çıkabiliyor." bilgisini verdi.



Gemcioğlu, sıcak çarpması durumunda ilk müdahalenin kişinin serin yere alınması, kıyafetinin çıkarılması, vücuduna soğuk kompres uygulanması olduğunu belirterek, "Bilinci açıksa ağızdan sıvı verilmeli ancak bilişsel fonksiyonlarında problem varsa damar yolu açılarak sıvı tedavisine başlanmalı." diye konuştu.