Vakalar arttı, acile başvuruyorlar: Bilinç bulanıklığı ve uyku hali yaşanabiliyor
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması nedeniyle acil servislere sıcak çarpmasına bağlı başvurularda artış olabildiği belirtilerek, özellikle risk grubunda bulunan bebekler, yaşlılar ve kronik hastaların 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
Etlik Şehir Hastanesi Dahiliye Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, AA muhabirine, özellikle son günlerde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde arttığını, buna bağlı olarak sıcak çarpması vakalarında artış yaşandığını bildirdi.
Yükselen hava sıcaklıklarının sağlık üzerinde önemli riskler oluşturabileceğine dikkati çeken Gemcioğlu, uzun süre sıcak havaya maruz kalınmasından dolayı vücut ısısı yükseldiği için kişinin sıcak çarpması yaşayabildiğini aktardı.