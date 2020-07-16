Vakaların arttığı Bursa'da endişelendiren görüntüler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüs vakalarındaki artışın en fazla olduğu illerden biri olarak açıkladığı Bursa’da, toplu taşıma araçları, düğün ve eğlence mekanlarında sosyal mesafeye uyulmaması ve maske kullanılmaması tedirginlik yaratıyor.

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DHA 16.07.2020 - 12:47

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs tedbirleri kapsamında kentte maske takma zorunluluğu getirerek sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde sık sık uyarılarda bulundu.

Buna rağmen son bir haftada minibüsler ile düğün ve eğlence mekanlarında çekilen görüntüler, tedirginlik yarattı.

Kentteki bazı minibüslerin kapasitesi üzerinde yolcu taşıdığı görüldü.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüslerden birinin dolu olmasına rağmen yolcu almaya devam etmesi ise pes dedirtti.

DÜĞÜNLERDE TEDBİRSİZLİK DEVAM EDİYOR Kentte düzenlenen bir düğünde de corona virüs önlemlerine uyulmadı. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğünde davetliler yan yana oynadı. Bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, maske takılmadığı görüldü.

EĞLENİRKEN SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR Bursa’nın eğlence mekanlarında da görüntü değişmedi. Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yüzlerce vatandaş sosyal mesafeyi yok sayarken, kafelerdeki doluluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise maskesiz eğlendi.

BAKAN KOCA UYARMIŞTI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa’daki corona virüs vakalarında artış nedeniyle kentteki vatandaşları duyarlı olmaya davet ederken, geçtiğimiz günlerde bir otobüs içerisindeki kalabalığın fotoğrafını paylaşarak, “Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşünelim” notunu düşmüştü.