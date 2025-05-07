Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sayfası: VGM 78 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

Sözlü sınav yerleri ve tarihi ilerleyen günlerde www.vgm.gov.tr'den duyurulacak ve e-devlet'ten de görüntülenecek. Ayrıca mülakat sonuçlarına göre ve KPSS puanına göre yerleştirme sonuçları sürecin tamamlanmasıyla beraber www.vgm.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Mülakat Konuları



Mühendis, Mimar, Müze Araştırmacısı ve Sosyal Çalışmacı pozisyonları için mülakat konuları:



a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, mevzuat (50 puan)



b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)



c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)



ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)



d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)



e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

VGM PERSONEL ALIMI ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI