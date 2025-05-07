Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sayfası: VGM 78 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 78 sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Personel alımına dair kılavuz yayımlandı. KPSS B puan türüne göre alımlar yapılacak ve Mühendis, Mimar, Müze Araştırmacısı ile Sosyal Çalışmacı kadroları için sözlü sınav uygulaması gerçekleştirilecek. Büro ve destek personeli alanları için mülakat uygulaması olmayacak. VGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
VGM, farklı illerde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Genel ve özel şartlara uyan Mühendis, Mimar, Müze Araştırmacısı ile Sosyal Çalışmacı kadrolarına başvurarak başarılı olan adaylar sözlü sınava katılacak. Öte yandan mülakata girmeyecek olan büro ve destek personeli adayları ise KPSS puanına göre yerleşecek. İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı ayrıntıları...