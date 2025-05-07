Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sayfası: VGM 78 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 78 sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Personel alımına dair kılavuz yayımlandı. KPSS B puan türüne göre alımlar yapılacak ve Mühendis, Mimar, Müze Araştırmacısı ile Sosyal Çalışmacı kadroları için sözlü sınav uygulaması gerçekleştirilecek. Büro ve destek personeli alanları için mülakat uygulaması olmayacak. VGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sayfası: VGM 78 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı - 1

VGM, farklı illerde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Genel ve özel şartlara uyan Mühendis, Mimar, Müze Araştırmacısı ile Sosyal Çalışmacı kadrolarına başvurarak başarılı olan adaylar sözlü sınava katılacak. Öte yandan mülakata girmeyecek olan büro ve destek personeli adayları ise KPSS puanına göre yerleşecek. İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı ayrıntıları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sayfası: VGM 78 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı - 2

VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 78 personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adreslerinden 7-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sayfası: VGM 78 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı - 3

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2- ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (20/05/1990 ve sonrası doğumlu olanlar.)

4- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

7- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, başvuru yapılan pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sayfası: VGM 78 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı - 4

MÜLAKATLAR NE ZAMAN?

Sözlü sınav yerleri ve tarihi ilerleyen günlerde www.vgm.gov.tr'den duyurulacak ve e-devlet'ten de görüntülenecek. Ayrıca mülakat sonuçlarına göre ve KPSS puanına göre yerleştirme sonuçları sürecin tamamlanmasıyla beraber www.vgm.gov.tr adresinden ilan edilecek. 

Mülakat Konuları

Mühendis, Mimar, Müze Araştırmacısı ve Sosyal Çalışmacı pozisyonları için mülakat konuları:

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, mevzuat (50 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

VGM PERSONEL ALIMI ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

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