Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları sorgulama 2025: VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı?
05.11.2025 15:06
Öznur Doğan
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs sonuçları 2025 için geri sayım başladı. Her yıl binlerce öğrencinin başvurduğu VGM bursu, maddi destek sağlamak ve başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla veriliyor. VGM tarafından yayımlanan 2025 burs takvimi sonrasında VGM burs başvuruları 31 Ekim tarihinde tamamlanmış ve gözler artık burs sonuçlarına çevrilmişti. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 VGM burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 21-31 Ekim tarihleri arasında, üniversite öğrencilerine yönelik alınan burs başvuruları tamamlandı. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler ise sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı?
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Geçmiş yıllara bakıldığında yükseköğrenim burs sonuçlarının genellikle Kasım sonu ile Aralık ayının ilk yarısı arasında açıklandığı görülüyor.
Bu nedenle 2025 yılı için de sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, sonuçların açıklanacağı tarihte öğrencileri resmi internet sitesi üzerinden bilgilendirecek. Açıklama yapıldığında duyuru, hem vgm.gov.tr adresinde hem de kurumun sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.