Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları sorgulama 2025: VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs sonuçları 2025 için geri sayım başladı. Her yıl binlerce öğrencinin başvurduğu VGM bursu, maddi destek sağlamak ve başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla veriliyor. VGM tarafından yayımlanan 2025 burs takvimi sonrasında VGM burs başvuruları 31 Ekim tarihinde tamamlanmış ve gözler artık burs sonuçlarına çevrilmişti. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?