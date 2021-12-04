Vali babasını kaybeden gence kız istedi

Yapılan araştırmada, yazılanların doğru olduğu anlaşılınca harekete geçtiklerini anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:



"Engin kardeşimizin babası küçükken vefat etmiş. Burcu kızımızla evlenmek istediğini bildirdi. Biz de arkadaşlarımızla ve kurum müdürlerimizle beraber eve geldik. Burada gördüğünüz gibi sağ olsun Burcu kızımızın anne ve babası bizi çok iyi ağırladı. Kız isteme merasimini gerçekleştirdik. Yüzüklerimizi taktık. Bir kardeşimizin bizi ailesi görmesi, bizi, birim amirlerimizi kendine yakın hissetmesi, ailesinden bir parça görmesi bizim için çok değerli. Biz böyle kardeşlerimize inşallah hep birlikte sahip çıkacağız. Böylece el birliğiyle, gönül birliğiyle samimiyet içerisinde bir yuvanın temellerini attık."