"Vali kebabı"ndan esinlenip "kaymakam dolması" yaptılar! Bu lezzet sadece o ilde var
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yetiştirilen on dilim kavun, pirinç ile Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta avlanan yayın balığı bir araya getirilerek "kaymakam dolması" adıyla yeni bir lezzet ortaya çıkarıldı.
İlçede yaklaşık 20 bin dekarda yetiştirilen meşhur on dilim kavun ile 35 bin dekar arazide yetiştirilen çeltiğe katma değer kazandırmak ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için bir çalışma yapıldı.
Kızılırmak Kaymakamlığının girişimiyle özellikle 15 ve 16'ncı yüzyıllarda saray mutfağında hazırlanan kavun dolmasından esinlenilerek hazırlanan yemekte, ilçede yetiştirilen pirinç, kavun ve Kızılırmak'ta avlanan yayın balığı kullanıldı.
Yeni lezzetin adına ise Türkiye'nin pek çok kentinde yapılan "vali kebabı"dan esinlenip "kaymakam dolması" denildi.