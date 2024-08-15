"Vali kebabı"ndan esinlenip "kaymakam dolması" yaptılar! Bu lezzet sadece o ilde var

"İlçemizin katma değeri yükselsin diye, özellikle turist çekebilmek için ve biz bir sonraki aşamalarda yayın balığı yakalama organizasyonları düzenleyeceğiz. İlçemizde 2 metreyi bulan yayın balıkları da mevcut. Özellikle Kaymakamlık olarak, şöyle bir projemiz olacak. Vatandaşları ilçemize bekliyoruz, 2 metre ve üzeri yakaladıkları balık için cumhuriyet altını vermeyi taahhüt ediyoruz. Bu şekilde bir kampanyamız olacak. Tabii ki oltayla yakalamaya müsaade ediyoruz, belirli şartlarımız da mevcut."



İlçedeki iki restoranda ve Öğretmenevinde açılacak restoranda vatandaşların kaymakam dolmasını tatma imkanı bulabileceklerini aktaran Çitil, "Bu yayın balıklı olan kavunumuzu yakın zamanda çıkardık, gerçekten ciddi bir rağbet gördü. İlçemizin tanıtımıyla alakalı da rağbet gördü. Lezzeti çok iyi. Vatandaşlarımızı bu lezzeti tatmaya bekliyoruz. İlçemizde yetiştirilen kavunu sadece kavun olarak satmak değil de bu şekilde kavunumuzun daha da fazla reklamını yapmış olduk. Tanıtımına ciddi faydası oldu. Hemşehrilerimizden de olumlu dönüşler aldık." ifadelerini kullandı.