Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında İstanbul'daki kuvvetli yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

En fazla yağışın Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt ve Başakşehir tarafında olduğunu ifade eden Çalışkan, "Lodos ve poyrazın çatıştığı yer olduğu için buraya diğer bölgelere göre daha fazla yağmur düşüyor. 30 ila 50 kg arasında yağış düştü." dedi.

Yağışların 4 gün süreceğini dile getiren Çalışkan, "Genel olarak hafif olarak 4 gün boyunca sürecek. Ara ara bazı noktalarda kuvvetlenebilir. Pazar günü yer yer 20-25 kilogram yağmur düşebilir. En az 20 ilçede yağış hafif olurken bazı ilçelerde kısım kısım kuvvetli olabilir." diye konuştu.