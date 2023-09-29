Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara ve Ege'nin ardından bugün Batı Karadeniz yağışlı havanın etkisi altında. 4 gün daha sürmesi beklenen yağışlar için İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Son rapora göre, 7 kent için sarı kodlu uyarı verilirken AKOM, 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün ve hafta sonu beklenen hava durumu…

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 1

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ülkenin önce batısında, sonra Anadolu'da yağmur geçişleri olacak. Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor.

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu)

TÜRKİYE HABERLERİ

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 2

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 3

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 4

AKOM'DAN YENİ UYARI

AKOM'dan hafta sonu için yeni uyarı geldi.

Gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi.

AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 5

SICAKLIKLAR 22 - 25 DERECE ARASINDA SEYREDECEK 

İstanbul'da haftasonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek.

İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Ekim’e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 6

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 7

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında İstanbul'daki kuvvetli yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu. 

En fazla yağışın Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt ve Başakşehir tarafında olduğunu ifade eden Çalışkan, "Lodos ve poyrazın çatıştığı yer olduğu için buraya diğer bölgelere göre daha fazla yağmur düşüyor. 30 ila 50 kg arasında yağış düştü." dedi.

Yağışların 4 gün süreceğini dile getiren Çalışkan, "Genel olarak hafif olarak 4 gün boyunca sürecek. Ara ara bazı noktalarda kuvvetlenebilir. Pazar günü yer yer 20-25 kilogram yağmur düşebilir. En az 20 ilçede yağış hafif olurken bazı ilçelerde kısım kısım kuvvetli olabilir." diye konuştu.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 8

BATI KARADENİZ İÇİN UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 9

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da sıcaklık 24 derece. Ankara'da yağmur bugün kısa süreli̇, hafta sonu ise şiddetli̇ olacak. İzmir hafif yağmurlu, Bursa'da kısa süre yağış var, Antalya'da da haftalar sonra sağanak bekleniyor, Ankara 25, İzmi̇r ve Bursa 26, Antalya 30 derece.

Marmara'da yağmur salıya kadar aralıklı ve çoğu zaman hafif olarak sürecek.  Sıcaklıklar 24-25 derecelerde. 

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 10

İç Anadolu'da bugün yağış az noktada ancak hafta sonu özellikle pazar günü, bölgenin genelinde şiddetli̇ sağanak var, Si̇vas 26, Eskişehir 24, Konya 27 derece.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 11

Ege'de yağışlar daha çok İç kesimlerde, Denizli, Afyon, Uşak taraflarında hafta sonu da kuvvetli olacak. Sahiller bulutlu, sıcaklık düşüyor, Manisa 28, Muğla 27, Aydın 29, Bodrum 29 derece.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 12

Uzun zaman sonra Akdeniz'e de sağanak geliyor. Cuma daha çok Toroslar tarafında hafta sonu ise sahillerde bile gök gürültüleriyle birlikte kuvvetli yağmur var. Adana 31, Mersin 32, Isparta 26 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece. 

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 13

Karadeniz bulutlu, yağış çoğunlukla, Kastamonu, Karabük, Çorum taraflarını etkiliyor. Hafta sonu daha geniş alanda görülecek. Bolu 23, Samsun 25, Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da da Erzurum-Kars taraflarında sağanak var, Erzurum 23, Malatya 28 derece.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 14

29 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 15

30 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 16

1 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 17

2 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı - 18

3 EKİM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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