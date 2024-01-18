Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli sağanak ve lodos uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren tüm yurtta 6 ila 10 derece düşecek. MGM tarafından bugün Marmara ve Ege'de 10 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın akşama kadar etkili olacak lodos fırtınası nedeniyle hava yolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi yaşanabileceği uyarısında bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer iller için beklenen hava durumu...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.