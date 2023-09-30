Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod
Marmara ve Ege'nin ardından bugün Batı Karadeniz yağışlı havanın etkisi altında. İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji'den de yeni uyarılar geldi. Son rapora göre, 23 kent için sarı kodlu uyarı verilirken AKOM, bugün ve yarın için İstanbul için kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün ve hafta sonu beklenen hava durumu…
Türkiye yağışlı havanın etkisi altında. Ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanaklar ve bazı kesimlerde dolu var, su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu)