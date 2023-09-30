Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod

Marmara ve Ege'nin ardından bugün Batı Karadeniz yağışlı havanın etkisi altında. İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji'den de yeni uyarılar geldi. Son rapora göre, 23 kent için sarı kodlu uyarı verilirken AKOM, bugün ve yarın için İstanbul için kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün ve hafta sonu beklenen hava durumu…

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 1

Türkiye yağışlı havanın etkisi altında. Ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanaklar ve bazı kesimlerde dolu var, su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.  

İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu)

TÜRKİYE HABERLERİ

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 2

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 3

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 4

AKOM'DAN YENİ UYARI

Sağanak yağış, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracak.

AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00’den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kg ve üzeri yağış alması bekleniyor.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 5

DİKKATLİ OLUNMALI

AKOM’dan yapılan açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 6

23 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ,  Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 7

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında İstanbul'daki kuvvetli yağışa ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Yağışların 4 gün süreceğini dile getiren Çalışkan, "Genel olarak hafif olarak 4 gün boyunca sürecek. Ara ara bazı noktalarda kuvvetlenebilir. Pazar günü yer yer 20-25 kilogram yağmur düşebilir. En az 20 ilçede yağış hafif olurken bazı ilçelerde kısım kısım kuvvetli olabilir." diye konuştu.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 8

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde, Çanakkale’nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu. Isparta, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 9

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul ve Bursa'da sağanak geçişleri̇ salı gününe kadar devam edecek. Ankara'da su baskınlarına karşı tedbirli̇ olunmalı. İzmi̇r hafif yağmurlu ve serin. Antalya'ya gök gürültülü şiddetli̇ yağmur su baskınlarına neden olabilir. Denizde hortum tehlikesi de var. İstanbul 22, Ankara 21, İzmir 27, bursa 23, Antalya 29 derece. 

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 10

Marmara'da yağmur Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Yalova boyunca geniş alanda salıya kadar sürecek. Sıcaklıklar 22-24 derecelerde.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 11

İç Anadolu'da su baskını ve doluya karşı tedbirli̇ olunmalı. Konya, Eskişehir, Kayseri, Si̇vas’a kadar yağış gök gürültülü ve şiddetli̇. Sıcaklık düşüyor 19-21 dereceye inecek. Bölgede pazartesi̇ de yağışlı bir gün.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 12

Ege'de Denizli, Afyon, Uşak, Kütahya'da yağmur kuvvetli. Sahillerde rüzgar çok sert ve soğuk esiyor, hava bulutlu Manisa ve Muğla 25, Afyon 20, Bodrum 28 derece.

Akdeniz'de  Isparta, Burdur, Mersi̇n, Aaana, Hatay boyunca sel tehlikesi var. Dolu ve hortum da oluşabilir, tedbirli olunmalı. Güneydoğu'da Gaziantep, Adıyaman, Di̇yarbakır’a uzun zaman sonra yağış geliyor. Adana ve Gaziantep 26  derece. 

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 13

Karadeniz'liler dikkat, Karabük, Samsun, Trabzon hattı boyunca bölgenin büyük bölümünde yağmurlar kuvvetli ve hava soğuyor. Pazartesi Doğu Karadeniz'de su baskını tehlikesi̇ daha yüksek. Bolu 18, Samsun 25 derece. Doğu Anadolu'nun da genelinde Malatya'dan Erzurum’a sağanak var. Erzurum 21, Malatya 25 derece.

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 14

30 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 15

1 EKİM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 16

2 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 17

3 EKİM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Valilik, AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 23 il için sarı kod - 18

4 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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