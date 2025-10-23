İçişleri Bakanlığı ve Valilik saat verdi: İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de fırtına için saat vererek "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Antalya, İzmir, Çanakkale ve Aydın'da şiddetli sağanak yağış hayatı felç ederken bir uyarı da İstanbul'a geldi. 

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek sel ve su baskınlarına karşı uyardı. 

VALİLİK SAAT VERDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıda, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde kuvvetli olması beklendiği belirtildi.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN UYARI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan uyarıda ise, Avrupa Yakası'ndan başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli olması beklendiği ve ani sel ve su baskınlarına karşı yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alınması gerektiği hatırlatıldı. 

