İçişleri Bakanlığı ve Valilik saat verdi: İstanbul için fırtına uyarısı

VALİLİK SAAT VERDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıda, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde kuvvetli olması beklendiği belirtildi.



Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.