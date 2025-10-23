İçişleri Bakanlığı ve Valilik saat verdi: İstanbul için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de fırtına için saat vererek "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.
Antalya, İzmir, Çanakkale ve Aydın'da şiddetli sağanak yağış hayatı felç ederken bir uyarı da İstanbul'a geldi.
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.