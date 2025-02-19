Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller)

GÜMÜŞHANE VE ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane'de tüm okullarda, Ordu'da ise bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, bugün günün ilk saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği vurgulandı.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların bugün tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

- Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda bugün eğitime ara verildiği vurgulandı.