Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller)
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası bazı illerde yoğun kar yağışına sebep oldu. Ulaşımda ve günlük hayatta yaşanbilecek aksiliklerin önüne geçmek için birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Tokat, Tunceli, Bingöl gibi illerin valiliklerinden peş peşe açıklamalar geldi. 19 Şubat Çarşamba günü kar tatili olan iller ise eğitimciler, öğrenciler ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil oldu? İşte, 19 Şubat kar tatili olan iller…
Kar yağışı nedeniyle önümüzdeki birkaç gün kar tatili beklentisinde olan öğrenciler araştırmalarına hız verdi. Bugün özellikle Karadeniz'e kıyısı olan çevre illerde okullar tatil olurken, 19 Şubat Çarşamba günü için ise henüz üç ilden kar tatili haberleri geldi. 19 Şubat'ta kar tatili olan iller netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.