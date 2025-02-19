Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller)

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası bazı illerde yoğun kar yağışına sebep oldu. Ulaşımda ve günlük hayatta yaşanbilecek aksiliklerin önüne geçmek için birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Tokat, Tunceli, Bingöl gibi illerin valiliklerinden peş peşe açıklamalar geldi. 19 Şubat Çarşamba günü kar tatili olan iller ise eğitimciler, öğrenciler ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil oldu? İşte, 19 Şubat kar tatili olan iller…

Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller) - 1

Kar yağışı nedeniyle önümüzdeki birkaç gün kar tatili beklentisinde olan öğrenciler araştırmalarına hız verdi. Bugün özellikle Karadeniz'e kıyısı olan çevre illerde okullar tatil olurken, 19 Şubat Çarşamba günü için ise henüz üç ilden kar tatili haberleri geldi. 19 Şubat'ta kar tatili olan iller netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

TÜRKİYE HABERLERİ

Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller) - 2

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İLLER

19 Şubat Çarşamba günü kar tatili olan iller belli oldu. Bingöl, Tunceli, Tokat, Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Gümüşhane ve Ordu gibi illerde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Bazı illerde ilçe bazlı veya şehir merkezi olarak okulların tatil edilmesi kararı alındı. İlçe bazlı tatil kararları, ilgili valiliğin hesaplarından takip edilebilir.

Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller) - 3

GÜMÜŞHANE VE ORDU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane'de tüm okullarda, Ordu'da ise bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, bugün günün ilk saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği vurgulandı.

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların bugün tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

- Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda bugün eğitime ara verildiği vurgulandı.

Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller) - 4

AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Amasya’da kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliği, il genelinde beklenen kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada, "İl genelindeki, resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 19 Şubat 2025 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca, kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı da bildirildi.

Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller) - 5

ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kar yağışı ve hava koşulları sebebiyle olumsuz durumlar oluşabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci hareketliliği dikkate alınarak ilimiz merkez ilçesi ve bağlı köylerinde, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında Valiliğimiz kararıyla eğitim ve öğretime 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller) - 6

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime 19 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller) - 7

TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki bütün resmi, özel okul ve kurumları ile halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller) - 8

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat'ta kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarına bağlı buzlanma riski bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personeline hizmet veren kreşlerde 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 19 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."

Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller) - 9

SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop’ta, kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek önleyici tedbir ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı kent ve ilçelerde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildiği açıklandı. Kentte taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamileler bugün idari izinli sayılacak.

Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller) - 10

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü ilimiz merkez ilçede eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller) - 11

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde eğitime bugün ara verildi.
Engelli ve hamile kamu görevlileri bugün idari izinli sayılacak.

Bingöl merkezi, Genç ve Solhan ilçeleri için ise ilerleyen saatlerde hava şartlarında olumsuz bir değişme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılacak ve sabahın erken saatlerinde bilgilendirmede bulunulacak.

Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller) - 12

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilirken, soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor.

Ankara'da bugün karla karışık sağanağın, çarşamba günü ise kar yağışının, İstanbul'da da yarın karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara -8, İstanbul -1, İzmir 1, Konya -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır -5.

Valilikler tek tek duyurdu: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil? (19 Şubat kar tatili olan iller) - 13

AKOM'DAN İSTANBUL'A KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugünden itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceğini ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul ve çevresi için "turuncu" kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu.

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olmasının istendiği açıklamada, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Kentte sabah saat 10.00'dan itibaren fırtınanın etkisini göstermeye başlayacağı aktarılan açıklamada, "Aynı gün saat 12.00'den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00'den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

Kar kalınlığının bölgelere göre değişeceği ifade edilen açıklamada, "E-5'in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak." bilgisi paylaşıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER