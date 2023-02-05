Pazartesi (yarın) okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar nedeniyle yarıyıl tatili uzatılan iller (Sivas, Diyarbakır, Gaziantep, Bingöl...)

Uyarıların ardından Türkiye'nin birçok noktasında yoğun kar yağışı başladı. Etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle birçok ilde okullar tatil edildi. Okullarını tatil eden illerin valilikleri sosyal medyadan öğrencileri ve velileri bilgilendirdi. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi? Ankara ve İstanbul'da okullar yarın tatil mi? Kar tatili kararı alan illeri derledik.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 302 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 107 santimetreyi geçtiği kentte, merkez ile Güroymak ve Hizan ilçelerinde okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Meteoroloji yetkililerinin özellikle pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğini bildirmesinin ardından Bitlis Valiliği, merkez ile Güroymak ve Hizan ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara verildiğini açıkladı.
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar iki gün tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı belirtildi.
Açıklamada bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime iki gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar iki gün tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, engelli ve hamile personellerin de idari izinli olacağı bildirildi.
Yoğun kar yağışının devam ettiği Malatya'da eğitime bir gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 06 Şubat Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.
İki gündür kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 1 günlük kar tatilini sosyal medya hesabından duyurdu.
“Değerli evlatlarım, öğretmenlerim; Tatilinizi 1 gün daha uzattık” diyen Vali Ayhan, “Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat’ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.
Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden karın akşam saatlerinde şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.
Kar yağışı nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiği Gaziantep ve Adıyaman'da okulların tatil edildiği duyuruldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun" paylaşımı yaptı.
Sivas genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Vali Yılmaz Şimşek, tatil haberini;
"Sevgili öğrenciler;
Sivas genelinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verdik.
Bereket dolu yağışın ve uzayan tatilin keyfini çıkarın." sözleriyle duyurdu.
Diyarbakır'da eğitime bir gün ara verildi. Haberi Vali Ali İhsan Su Twitter hesabından duyrdu.
Konuyla ilgili gelişmeler için gözler valiliklerde. Kar tatili haberleri il valilikleri tarafından paylaşılıyor. İstanbul ve Ankara valiliği konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Meteoroloji'den 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İSTANBUL Valiliği, meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik koordinasyonunda yapılan 'Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı'nın ardından alınan tedbirleri duyurdu.
Valilikten yapılan açıklama şöyle;
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden bugün saat 13.00'te alınan son verilere göre yarın ve takip eden günlerde; 'İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.
Rüzgârın Pazar günü sabah saatlerinden sonra; kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (60-80 km/saat), Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği' bildirilmiştir.
Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; İçişleri Bakanlığımızın "Kış Tedbirleri Genelgesi" uyarınca Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.
İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere; AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 Saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır.
İstanbul'umuzda TAMP Çalışma gruplarımızı teşkil eden tüm kurumlarımız; 5.277 Km. Yol Ağı üzerinde 11.130 Personel,171 Acil Çıkış Noktası ve 23 Otoyol Hizmet Tesisi (OHT), 57 İş Makinesi Noktasında 2.591 İş Makinası, 101 Noktada 475,400 Ton Tuz, 3.640 Ton Solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır. İl Jandarma Komutanlığımız 437 araç ve 2.142 personel, İl Emniyet Müdürlüğümüz 210 araç ve 703 personel,
Kızılay'ımız 101 noktada 2.300 Çalışan, gönüllü ve 162 araç, AFAD İl Müdürlüğümüz ise 1.250 Çalışan, gönüllü ve 84 araç ile karla mücadele çalışmalarına destek vereceklerdir. Bu çalışmalarda kullanılmak üzere temin edilen iş makinası, çekici ve kurtarıcı sayımız, 2022 yılına göre % 143 oranında artırılmıştır. Otoyol güzergâhındaki 23 Hizmet Tesisinde 5.598 araçlık parklanma kapasitesi mevcuttur. İlimizde olumsuz hava koşulları ve karla mücadele çalışmaları ile karayolu, havayolu, demiryolu ve deniz ulaşımında ilgili kurumlarımızca sürdürülen çalışmalar, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizde 24 saat esasına göre takip edilmektedir.
İstanbul istikametine yola çıkacak kamyon, TIR ve diğer araç sürücülerimizin, bölgemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamak için, kış lastiği takılması ve yapılan uyarılara riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bütün vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını bekliyoruz."