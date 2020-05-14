Valinin çağrısı karşılık buldu, sokaklar boş kaldı

''ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YAPILMAMASI GEREKİYOR''
Ekrem Yağlıdere ise “Ülke genelinde tedbirler mükemmel çok büyük bir sıkıntı yok. Sağlık Bakanlığımız bu konuda aktif bir şekilde çalışıyor. Sorun şu ki halk olarak önerilere çok iyi uymuyoruz. Tüm tedbirlere uymalıyız. Yaz sezonunda, en azından Kurban Bayramı’na kadar büyük şehirlerden insanların Anadolu’ya gelmemeleri çok yerinde olur. Geldiklerinde virüsün tekrar yayılma hızının artabileceğini tahmin ediyorum. Bugüne kadar alınan önlemlerin sonuçsuz kalacağını düşünüyorum. Vali beyin açıklaması gayet yerinde. Çünkü yaz döneminde büyük şehirlerden Gümüşhane
gibi küçük şehirlere göçler önlenmezse aynı sorunlar yaşanacaktır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça şehirlerarası yolculuk yapılmaması gerekiyor” dedi.