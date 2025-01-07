Vali Vasip Şahin’e gönderilen mesaj Uzun Ağa ve Zehir Ali’yi yaktı: Bigo Live çetesini kendi elemanları ifşa etti!

Canlı sohbet uygulaması Bigo Live’da dolandırıcılık yapan çete, film gibi bir hikaye sonucu çökertildi. “Uzun Ağa” ve “Zehir Ali” rumuzlu yöneticilerini yakalatmak isteyen çete elemanları, siteyle hiç ilgisi olmayan vali ve emniyet müdürüne çete lideri adına sahte şantaj mesajı gönderdi. Bu mesaj tüm dolandırıcılık ağının ifşa olmasına neden oldu.

Vali Vasip Şahin’e gönderilen mesaj Uzun Ağa ve Zehir Ali’yi yaktı: Bigo Live çetesini kendi elemanları ifşa etti! - 1

Canlı sohbet uygulaması Bigo Live’da dolandırıcılık yapan çetenin kurduğu ağ, film gibi bir hikayeyle çökertildi.

Her şey Ankara Valisi Vasip Şahin’e 26 Temmuz 2022 günü gelen bir WhatsApp mesajıyla başladı.

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Vali Vasip Şahin’e gönderilen mesaj Uzun Ağa ve Zehir Ali’yi yaktı: Bigo Live çetesini kendi elemanları ifşa etti! - 2

Vali Şahin’in telefonuna, “Varlıklı bir aile olduğunuza dair duyumlar aldık. Eğer size gönderdiğimiz IBAN’a 100 bin TL göndermezseniz bilgilerinizi dolandırıcılık faaliyetlerimizde kullanacağımızdan şüpheniz olmasın, Ali Körün IBAN TR39…” ifadelerinin yer aldığı bir mesaj geldi.

Şahin’in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Vali Vasip Şahin’e gönderilen mesaj Uzun Ağa ve Zehir Ali’yi yaktı: Bigo Live çetesini kendi elemanları ifşa etti! - 3

Hürriyet’in haberine gönre, mesajda adı geçen Ali Körün gözaltına alındı.

Körün bu mesajı kendisinin göndermediğini savundu.

Bigo Live isimli canlı sohbet programını kullandığını anlatan Körün, mesajı atanların bu uygulamanın kullanıcısı olan Faruk Karaahmetli ve Basri Tokgöz ile “Ahtapot” ve “Smooth” rumuzlu kişiler olduğunu öne sürdü.
Vali Vasip Şahin’e gönderilen mesaj Uzun Ağa ve Zehir Ali’yi yaktı: Bigo Live çetesini kendi elemanları ifşa etti! - 4

VALİ VE AİLESİNE İKİNCİ TEHDİT MESAJI

Körün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ama bu sefer de Vali Şahin’in eşi, kızı, iki ağabeyi, yeğeni ve koruma polisine ikinci tehdit mesajı geldi.

22 Ağustos 2022 günü gelen mesajda, “Vasip Şahin, Adana’da gözaltına aldırıp Ankara’ya getirttiği Ali Körün davasının peşini bırakacak. Yoksa hepinizin sonu bizim elimizden olacak. Çoluk çocuğunuzun iyiliğini istiyorsanız Ali Körün dosyası kapanacak.” ifadeleri yer alıyordu.

Emniyet güçleri bu mesaj üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Yapılan incelemede benzer bir mesajın 1 Temmuz günü Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’ye de atıldığı belirlendi.
Vali Vasip Şahin’e gönderilen mesaj Uzun Ağa ve Zehir Ali’yi yaktı: Bigo Live çetesini kendi elemanları ifşa etti! - 5

BIGO LIVE ÇETESİ DEŞİFRE OLDU!

Soruşturmanın devamında tüm Türkiye’ye yayılmış bir ağa ulaşıldı.

Çete üyelerinin Bigo Live isimli canlı sohbet uygulamasından bir organizasyon kurdukları, bu site üzerinden kendilerini kod isim kullanarak gizledikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında dört şüpheli tutuklandı.

Vali Vasip Şahin’e gönderilen mesaj Uzun Ağa ve Zehir Ali’yi yaktı: Bigo Live çetesini kendi elemanları ifşa etti! - 6

ÇETENİN LİDERLERİ UZUN AĞA VE ZEHİR ALİ

Çeteye ilişkin hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

Çete liderinin “Uzun Ağa” kod adlı Servet Işık, yöneticisinin ise “Zehir” rumuzlu Ali Körün olduğu anlatılan iddianamede, örgütün Bigo Live uygulaması üzerinden birçok kişinin özel görüntülerini alarak şantaj yaptığına yer verildi.

Örgütün bu yolla maddi menfaat temin ettiği iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, çete üyeleri arasında haksız yolla elde ettikleri maddi menfaat konusunda anlaşmazlık çıktığı, bu kapsamda şüphelilerden Faruk Karaahmetli ve Basri Tokgöz’ün birlikte hareket ederek örgüt yöneticisi Ali Körün hakkında adli işlem yaptırmak için önce eski Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’ye, ardından da Ankara Valisi ve ailesine tehdit mesajları attıkları anlatıldı.
Vali Vasip Şahin’e gönderilen mesaj Uzun Ağa ve Zehir Ali’yi yaktı: Bigo Live çetesini kendi elemanları ifşa etti! - 7

21 BİN 700 KİŞİNİN CEP TELEFONU ELLERİNDE

Çetenin elinde beş farklı yabancı ülkeye ait toplamda 21 bin 700 kişinin, Türkiye’den de 500 kişinin cep telefonu numarası olduğu belirlendi.

Çete lideri Servet Işık’ın bilgisayarından 2015 yılı Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtları ublunduğu anlatıldı.

Bir süre tutuklu kalan 4 şüpheli, 16 Ocak 2024’te yapılan duruşmada tahliye edildi. Sanıkların Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam ediyor.
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