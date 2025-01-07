Vali Vasip Şahin’e gönderilen mesaj Uzun Ağa ve Zehir Ali’yi yaktı: Bigo Live çetesini kendi elemanları ifşa etti!
Canlı sohbet uygulaması Bigo Live’da dolandırıcılık yapan çete, film gibi bir hikaye sonucu çökertildi. “Uzun Ağa” ve “Zehir Ali” rumuzlu yöneticilerini yakalatmak isteyen çete elemanları, siteyle hiç ilgisi olmayan vali ve emniyet müdürüne çete lideri adına sahte şantaj mesajı gönderdi. Bu mesaj tüm dolandırıcılık ağının ifşa olmasına neden oldu.
Canlı sohbet uygulaması Bigo Live’da dolandırıcılık yapan çetenin kurduğu ağ, film gibi bir hikayeyle çökertildi.Her şey Ankara Valisi Vasip Şahin’e 26 Temmuz 2022 günü gelen bir WhatsApp mesajıyla başladı.