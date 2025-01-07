Vali Vasip Şahin’e gönderilen mesaj Uzun Ağa ve Zehir Ali’yi yaktı: Bigo Live çetesini kendi elemanları ifşa etti!

ÇETENİN LİDERLERİ UZUN AĞA VE ZEHİR ALİ

Çeteye ilişkin hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

Çete liderinin “Uzun Ağa” kod adlı Servet Işık, yöneticisinin ise “Zehir” rumuzlu Ali Körün olduğu anlatılan iddianamede, örgütün Bigo Live uygulaması üzerinden birçok kişinin özel görüntülerini alarak şantaj yaptığına yer verildi.

Örgütün bu yolla maddi menfaat temin ettiği iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, çete üyeleri arasında haksız yolla elde ettikleri maddi menfaat konusunda anlaşmazlık çıktığı, bu kapsamda şüphelilerden Faruk Karaahmetli ve Basri Tokgöz’ün birlikte hareket ederek örgüt yöneticisi Ali Körün hakkında adli işlem yaptırmak için önce eski Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’ye, ardından da Ankara Valisi ve ailesine tehdit mesajları attıkları anlatıldı.