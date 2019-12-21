Van Gölü Havzası'nda yeni tehlike; tatlı su ıstakozu

'2-3 YILDIR FARKLI TÜRLER ORTAYA ÇIKTI'

Son 2-3 yıldır havzada farklı türlerin olduğunu belirten Dr. Akkuş, şöyle konuştu:



"Yani önce zebra midye ortaya çıktı şimdi de tatlı su ıstakozu dediğimiz canlı türünün olduğunu görüyoruz. Bunların hiçbiri doğal yolla gelmedi. Yani birileri bunları getirip, buradaki su kaynaklarına attılar. Bu hem ekolojik açıdan hem de diğer açıdan çok tehlikeli bir durum. Çünkü Van Gölü Havzası bugün bütün kirlenmelerine karşı ülkemizin hatta dünyanın en temiz su kaynaklarını barındırıyor. Buraya dışarıdan getirilecek olan türler, buradaki doğal olarak yaşayan türleri tehdit etmektedir. Yine bu türlerle birlikte havzamıza gelecek olan yeni hastalıklar buradaki türlerin yaşamını tehlikeye sokacaktır. Zernek Baraj Gölü'nde, 2 yıldır yaptığımız çalışmalarda yeni bir türün yani tatlı su ıstakozunun kerevitinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu türü birileri gelip buraya attı ve tür burada çoğalmaya başladı. Bu tür burada yaşayan sazangillere ait bireylerin yumurtalarını yiyecek ve buradaki balıkçılığı olumsuz etkileyecek."