Van Gölü için acil önlem çağrısı

Bu yangınların genellikle insan eliyle olduğunu ama bazen de elektrik ve çeşitli sebeplere bağlı olarak gerçekleştiğini ifade eden Aslan, "Van Gölü Havzası’nda farklı noktalarda meydana gelen yangınlar bu alanları tahrip ediyor. Buna bağlı olarak burada yuva yaparak yaşayan ve üreyen hayvanlar da etkilenmektedir. Dik kuyruk gibi nesli tükenme tehlikesi olan hayvanların üreme yerleri de bellidir. Bu durum bu kuşların buradan göç etmesine ve başka yerlerde üremesine neden olacaktır." dedi.