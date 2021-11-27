Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi

Haberler - DHA 27.11.2021 - 13:46 | Son Güncelleme : 27.11.2021 - 14:53
Birinci derecede koruma altındaki ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki vaşak, Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköyü'nde görüldü.
Vaşağı fark eden çoban köpekleri hayvanın etrafını sardı.
Durumu fark eden Çoban Musa Başak ise köpeklerin vaşağa saldırmasını engelledi.
O anları cep telefonuyla kaydeden Başak, ilk başta kedi sandığını ancak dikkatli bakınca hayvanın vaşak olduğunu belirtti.
Kayalıklara tırmanan vaşak gözden kayboldu.