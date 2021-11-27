Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi

Van'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü sahilinde nesli tükenme tehlikesindeki vaşak görüntülendi.

Haberler - DHA 27.11.2021 - 13:46 | Son Güncelleme : 27.11.2021 - 14:53

Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi - 1

Birinci derecede koruma altındaki ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki vaşak, 'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköyü'nde görüldü.

Vaşak Van Gölü sahiline indi (Tıkla İzle)

Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi - 2

Vaşağı fark eden çoban köpekleri hayvanın etrafını sardı.

Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi - 3

Durumu fark eden Çoban Musa Başak ise köpeklerin vaşağa saldırmasını engelledi.

Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi - 4

O anları cep telefonuyla kaydeden Başak, ilk başta kedi sandığını ancak dikkatli bakınca hayvanın vaşak olduğunu belirtti.

Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi - 5

Kayalıklara tırmanan vaşak gözden kayboldu.

Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi - 6
Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi - 7

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