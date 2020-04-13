Van Gölü sahillerinden 100 ton çöp toplandı

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, son yüzyılda küreselleşen dünyada artan çevre sorunlarının yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Çevremiz ve gölümüzün korunması adına herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Küresel çapta yapılan yanlışlıklarla ortaya çıkan sorunları da hep bareber görüyoruz ve yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan da duyarlılık ve destek bekliyoruz" dedi.