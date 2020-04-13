Van Gölü sahillerinden 100 ton çöp toplandı

Van'ın Edremit Belediyesi, Van Gölü sahillerinde yaklaşık 100 ton çöp topladı.

DHA 13.04.2020 - 14:33

Edremit Belediyesi, ısınan havayla birlikte Van Gölü sahilinde çevre temizliği başlattı.
Etkinlik kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Lalapaşa Parkı ve Eminpaşa Mahallesi sahilinde yaklaşık 100 ton çöp topladı.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, son yüzyılda küreselleşen dünyada artan çevre sorunlarının yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Çevremiz ve gölümüzün korunması adına herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Küresel çapta yapılan yanlışlıklarla ortaya çıkan sorunları da hep bareber görüyoruz ve yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan da duyarlılık ve destek bekliyoruz" dedi.

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