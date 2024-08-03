Van Gölü'nde boğulmalara karşı teyakkuz
Van Gölü'nde güvenliğin sağlanması amacıyla çalışma yürüten Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak suya girdiği sahillerde güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutuyor. 3 yıl önce konuşlandırılan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, 2022'den bu yana müdahale edilen 20 olayda 33 kişiyi boğulmaktan kurtardı
Van'ın Edremit ilçesinde 1 Eylül 2021'de konuşlandırılan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare olan gölde kaçakçılıkla mücadele ve inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra boğulma vakalarına karşı da görev yapıyor.