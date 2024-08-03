Van Gölü'nde boğulmalara karşı teyakkuz

"SUYA GİRİLMEMELİ"

Deniz ve kara fizik kondisyon eğitimlerini eksiksiz şekilde tamamlayarak meydana gelebilecek suda boğulma ve arama kurtarma görevlerine karşı 7 gün 24 saat göreve hazır olduklarını vurgulayan Yeltirik, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, yüzer unsurlara ve taktik kara araçlarına ek olarak Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timi-25 envanterinde bulunan ve yerli mühendislerimiz tarafından geliştirilen İnsansız Sualtı Gözlem Aracı (MİNİROV) ile Sualtı İntikal Aracı (Scooter), Yandan Taramalı Sonar (YTS) ile su altında, su üstü ile iletişimi sağlayan Tam Yüz Maskesi (FULLFACE) ve Uzaktan Kumandalı İnsansız Cankurtaran Aracı (İCA) ile Van Gölü'nde boğulma ve arama kurtarma olaylarına müdahale ediyor. Vatandaşlarımız tarafından yüzmek için suda boğulma olaylarını önleme komisyonları tarafından belirlenen yüzme alanları tercih edilmeli. Özellikle Tuşba Kaymakamlığı tarafından yasaklanan ve birçok boğulma vakasının yaşandığı Çarpanak Adası bölgesinde suya girilmemeli."