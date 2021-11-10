Van Gölü'nde, çekilmenin olduğu bölgelerde 40 ton çöp toplandı

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van Gölü'nün korunması için herkese görevler düştüğünü belirterek, "Asıl temizlik kirletmemektir. Bizler, atıklarımızı denize, sahile atarak, sadece birtakım kirlenmelere sebep olmuyor, doğamızı da yok ediyoruz. Bu atıkların çoğu doğaya karışıyor. Yok olması uzun seneler alarak canlılarımıza da zarar veriyor. Gelin hep birlikte doğayı, denizi, havayı kirletmeden temiz bir çevrede yaşayalım. Van’ımız kirlenmesin, mavi kalsın" dedi.