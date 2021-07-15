Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu: Yolcular halatlarla kurtarıldı

Van Gölü'ne açılan 30'dan fazla kişinin bulunduğu gezi teknesi, fırtına nedeniyle karaya oturdu. Teknedekiler, halatlarla karaya çıkarıldı. Panikleyip baygınlık geçirenler hastaneye kaldırıldı.

DHA 15.07.2021 - 17:30

Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu: Yolcular halatlarla kurtarıldı - 1
Gezi teknesi, Edremit ilçesindeki marinadan yolcu aldıktan sonra Van Gölü'ne açıldı.
Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu: Yolcular halatlarla kurtarıldı - 2

SÜRÜKLENEN TEKNE KARAYA OTURDU

Teknenin kaptanı, bir süre sonra çıkan fırtına nedeniyle geri dönmek istedi.
Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu: Yolcular halatlarla kurtarıldı - 3
Tekne limana gireceği sırada, kıyıya yaklaşık 10 metre kala sürüklenip, karaya oturdu.
Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu: Yolcular halatlarla kurtarıldı - 4
Bu sırada 30'dan fazla yolcu, panik yaşadı.
Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu: Yolcular halatlarla kurtarıldı - 5
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu: Yolcular halatlarla kurtarıldı - 6

BAYILANLAR OLDU

İtfaiyeciler, halatlarla teknede mahsur kalanları kurtardı. Panik nedeniyle baygınlık geçirenler ise hastaneye kaldırıldı.
Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu: Yolcular halatlarla kurtarıldı - 7
Yolcuları kurtarma anlarından kareler...
Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu: Yolcular halatlarla kurtarıldı - 8
Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu: Yolcular halatlarla kurtarıldı - 9
Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu: Yolcular halatlarla kurtarıldı - 10
Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu: Yolcular halatlarla kurtarıldı - 11
Van Gölü'nde gezi teknesi karaya oturdu: Yolcular halatlarla kurtarıldı - 12

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