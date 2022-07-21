Van Gölü'nde martı ölümlerinde artış

Yaz aylarında özellikle yavru martıların öldüğünü belirten Durmuş, "Havzada yaptığımız çalışmalarda 50 bine yakın bir popülasyon yoğunluğunu tespit ettik. Adalarda üremelerini gerçekleştiriyorlar. İkinci üreme döneminde yeteri besin bulamayan yavrular ölebiliyor. İnsanlar ve hayvan açısından tehlike yaratacak bir salgın değil. Doğal bir faktör. Aşırı sıcaklıktan da etkileniyor. Önceki yıllarda kitlesel ölümlerde insanları etkileyecek bir durum göremedik, bu sene de böyle bir olumsuzluk beklemiyoruz. Yoğun popülasyonlar içerisindeki bu ölümler ekolojik olarak normal karşılanmalı." diye konuştu.