Van Gölü'nde son ağlar çekildi: İnci kefali av yasağı başladı

"2024 YILI VERİMLİ BİR SEZON OLDU"

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yasağın başlamasından önce düzenlenen komisyon toplantılarında kurumlara ayrı sorumluluklar verildiğini belirten Demir, "İlgili kurumlar, av yasağı süresince bu görevleri etkin şekilde sahada yerine getirmektedir. Ayrıca okullarda öğrencilere yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmekte, inci kefalinin ürediği akarsuların geçtiği mahallelere ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Bu ziyaretlerde mahalle muhtarları ve sakinleri bilgilendirilmektedir. 2024 yılı inci kefali açısından verimli bir dönem olmuştur. Bu eşsiz türü av yasağı süresince hep birlikte koruyalım" diye konuştu.





