Van Gölü'nde son ağlar çekildi: İnci kefali av yasağı başladı
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme dönemi dolayısıyla 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı başladı.
Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefalinin üreme dönemi öncesinde balıkçılar son kez ağlarını göle attı. Ağlarını toplayan balıkçılar, teknelerini kıyıya yanaştırmaya başladı. Tatlı sulara girerek akıntıya karşı yüzen inci kefalleri, göç sırasında boylarını geçen engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Bu süreçte görsel bir şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.