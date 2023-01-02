Van Gölü’nde sular çekilince su altı peribacaları ortaya çıktı

Van Gölü’nde son yılların en fazla su çekilmesinin yaşanmasıyla "su altı peribacaları" olarak nitelendirilen mikrobiyalit tarlaları oluştu Sahilde ortaya çıkan farklı boyutlardaki yüzlerce mikrobiyalit havadan görüntülendi.

Van Gölü’nde sular çekilince su altı peribacaları ortaya çıktı - 1

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su çekilmesi devam ediyor.

Van Gölü’nde sular çekilince su altı peribacaları ortaya çıktı - 2

Özellikle son yıllarda dalış tutkunlarının ilgi göstermeye başladığı Van Gölü, bugünlerde su çekilme oranı ile gündemde. Van Gölü’nün Tatvan sahillerinde yaşanan su çekilmesi sonucu ortaya çıkan mikrobiyalitler de dikkatlerden kaçmıyor.

Van Gölü’nde sular çekilince su altı peribacaları ortaya çıktı - 3

Van Gölü’nde mercan resiflerine benzeyen ve "su altı peribacaları" olarak nitelendirilen mikrobiyalitler, dalış turizmi açısından da önemli bir yer tutuyor.

Van Gölü’nde sular çekilince su altı peribacaları ortaya çıktı - 4

Her geçen gün farklı bölgelerde görülmeye başlanan mikrobiyalitler, özellikte Tatvan’ın Van Gölü kıyısında yer alan İncekaya köyünde adeta görüntüsüyle mikrobiyalit tarlalarını andırıyor.

Van Gölü’nde sular çekilince su altı peribacaları ortaya çıktı - 5

Oluşan görüntüler bir yandan görsel bir güzellik sunarken, diğer yandan ise su çekilme seviyesinin boyutunu gözler önüne serdi.

Van Gölü’nde sular çekilince su altı peribacaları ortaya çıktı - 6

"BİZİM İÇİN MİRAS"

Su çekilmesinden dolayı üzgün olduklarını belirten Gamze Tunç, "Daha önce suyun dibinde bulunan mikrobiyalitler, ne yazık ki kuraklıktan dolayı gün yüzüne çıktı. Bundan dolayı çok üzgünüz. Gerçekten Van Gölü bizim için çok değerli bir miras” dedi.

Van Gölü’nde sular çekilince su altı peribacaları ortaya çıktı - 7

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