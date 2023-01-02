Van Gölü’nde sular çekilince su altı peribacaları ortaya çıktı

"BİZİM İÇİN MİRAS"

Su çekilmesinden dolayı üzgün olduklarını belirten Gamze Tunç, "Daha önce suyun dibinde bulunan mikrobiyalitler, ne yazık ki kuraklıktan dolayı gün yüzüne çıktı. Bundan dolayı çok üzgünüz. Gerçekten Van Gölü bizim için çok değerli bir miras” dedi.