Van Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle sular çekilince, irili ufaklı yeni adacıklar ortaya çıktı.

Haberler - İHA 01.12.2021 - 09:38

Van Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu - 1

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın düzenlediği uzay fotoğraf yarışmasıyla adını dünyaya duyuran Gölü, küresel iklim değişikliğinden dolayı yaşanan aşırı kuraklıkla gündeme geldi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması, Van Gölü'ndeki su kaybını artırdı.

Van Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu - 2

Kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü'nde yeni adacıklar oluştu.

Van Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu - 3

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) göle olan kıyısında ortaya çıkan adacıklar, fotoğraf meraklılarının da dikkatini çekti.

Van Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu - 4

Adacıkların sığ suyunda yapılan yürüyüş kartpostallık görüntü oluştururken, ortaya çıkan manzara ise göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.

Van Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu - 5

''GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜYORMUŞÇASINA BİR GÖRSEL SUNUYOR''

Van YYÜ Video İçerik Üreticisi Bülent Menteşe, Van Gölü’nde su çekilmelerinin gündemde olduğunu belirtti.

Van Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu - 6

Van Gölü’nün bu yıl da ciddi bir geri çekilmeye maruz kaldığını ifade eden Menteşe, “Öğrenciler buraya gelip fotoğraf ve video çekiyorlar. Van Gölü’nün üzerinde yürüyormuşçasına bir görsel sunuyor. Yalnız, bu dramatik bir şölendir. Çünkü su seviyesindeki bu düşüklük hem bölge halkını hem de bizleri endişelendiriyor” dedi.

Van Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu - 7

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremlerin ardından gölün çekildiğini fark ettiklerini dile getiren İslam Cindioğlu isimli öğrenci ise gölde adacıkların oluşabileceği kadar bir çekilmenin yaşanacağını tahmin etmediklerini söyledi.

Van Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu - 8

Cindioğlu, güzel manzarada fotoğraf çektiklerini ancak altında yatan nedenden dolayı bunun üzücü bir durum olduğunu kaydetti.

Van Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu - 9
Van Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu - 10
Van Gölü'nde sular çekilince yeni adacıklar oluştu - 11

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER