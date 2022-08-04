Van Gölü'nde yosunlaşma tehlikesi

Haberler - NTV Haber - DHA 04.08.2022 - 11:56 | Son Güncelleme : 04.08.2022 - 12:12
Van ve çevresinde son yıllarda azalan yağışlar ve artan buharlaşma, su seviyesini düşürdü. Erciş ilçesi Sahilkent Mahallesi'nin 1 kilometrelik bölümünde yosunlaşma başladı.
Giderek artan yeşil tabaka, endişeye yol açtı.
Uzmanlar, bu durumun göldeki besin tuzlarının fazlalığından kaynaklandığını söyledi.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, ''Besin tuzları fazla olduğu zaman sıcaklıkla beraber uygun ortamı buluyor ve çoğalmaya başlıyor. Şu anda Van Gölü için çok ciddi bir tehlike söz konusu değil çünkü burada gördüğümüz miktar, normal görülenlerden çok az bir alanı kaplıyor. Bu aslında bir değişimin işaretini oluşturuyor'' diye konuştu.
Önlem için arıtma tesislerinin besin tuzlarını engellemesi gerektiği belirtiliyor.
Akkuş ''Göle gelen kirliliğin dışarı çıkma şansı yok. Bu sebepten Van Gölü kenarındaki bütün arıtmaların tam kapasite olarak çalışması, göle tek damla kirliliğin girmemesi lazım'' dedi.
Göl kenarındaki yosunlaşmanın daha geniş bir alana yayılmaması için bir an önce harekete geçilmesi isteniyor.