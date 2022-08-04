Van Gölü'nde yosunlaşma tehlikesi

Van Gölü'nün yüzeyinde yosunlaşma nedeniyle yeşil bir tabaka oluştu. Uzmanlar, bu durumun göldeki besin tuzlarının fazlalığından kaynaklandığını söyledi. Yosunların daha geniş bir alana yayılmaması için önlem alınması istendi.

Haberler - NTV Haber - DHA 04.08.2022 - 11:56 | Son Güncelleme : 04.08.2022 - 12:12

Van Gölü'nde yosunlaşma tehlikesi - 1

'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Gölü'nün Erciş sahilleri yosunla kaplandı, suyun rengi yeşile döndü.

Van Gölü'nde yosunlaşma tehlikesi - 2

Van ve çevresinde son yıllarda azalan yağışlar ve artan buharlaşma, su seviyesini düşürdü. Erciş ilçesi Sahilkent Mahallesi'nin 1 kilometrelik bölümünde yosunlaşma başladı.

Van Gölü'nde yosunlaşma tehlikesi - 3

Giderek artan yeşil tabaka, endişeye yol açtı.

Van Gölü'nde yosunlaşma tehlikesi - 4

Uzmanlar, bu durumun göldeki besin tuzlarının fazlalığından kaynaklandığını söyledi.

Van Gölü'nde yosunlaşma tehlikesi - 5

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, ''Besin tuzları fazla olduğu zaman sıcaklıkla beraber uygun ortamı buluyor ve çoğalmaya başlıyor. Şu anda Van Gölü için çok ciddi bir tehlike söz konusu değil çünkü burada gördüğümüz miktar, normal görülenlerden çok az bir alanı kaplıyor. Bu aslında bir değişimin işaretini oluşturuyor'' diye konuştu.

Van Gölü'nde yosunlaşma tehlikesi - 6

Önlem için arıtma tesislerinin besin tuzlarını engellemesi gerektiği belirtiliyor.

Van Gölü'nde yosunlaşma tehlikesi - 7

Akkuş ''Göle gelen kirliliğin dışarı çıkma şansı yok. Bu sebepten Van Gölü kenarındaki bütün arıtmaların tam kapasite olarak çalışması, göle tek damla kirliliğin girmemesi lazım'' dedi.

Van Gölü'nde yosunlaşma tehlikesi - 8

Göl kenarındaki yosunlaşmanın daha geniş bir alana yayılmaması için bir an önce harekete geçilmesi isteniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER