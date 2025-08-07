Van Gölü'ndeki büyük kirlilik uydu kamerasında: Ötrofikasyon tehlikesi

"KIRILGANDIR"

Akkuş, her sucul ekosistemin kendisine ulaşan kirliliği belli bir ölçüde absorbe ettiğini belirtti. Ancak bu sınırın aşılması durumunda ötrofikasyon denilen kirlilik olgusunun ortaya çıktığını ifade eden Akkuş, "Bu noktada Van Gölü oldukça kırılgandır çünkü gölde biyolojik döngü yavaştır. Rakımı düşük göllerde bu süreç daha hızlı ilerlerken, Van Gölü'nün kendisine ulaşan kirliliği temizlemesi çok daha uzun zaman almaktadır." dedi.

Klorofil-a miktarındaki artışın birincil üretimin göstergesi olduğuna dikkat çeken Akkuş, "Özellikle karasal kaynaklı azot ve fosfat yükü fazla olan suların deşarj edildiği bölgelerde klorofil-a değeri ciddi şekilde yükselir." diye konuştu.