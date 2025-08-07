Van Gölü'ndeki büyük kirlilik uydu kamerasında: Ötrofikasyon tehlikesi

"BÖYLE DEVAM EDERSE GÖLDE CANLI YAŞAMI SONA ERECEK"
Akkuş, incelenen haritada Van, Erciş, Tatvan ile Muradiye ve Çaldıran'dan gelen Bendimahi Çayı'nın göle döküldüğü bölgelerde klorofil-a oranının çok yüksek olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.
Akkuş, şöyle devam etti:
"Van Gölü'nün açıklarında veya insan yerleşimi olmayan bölgelerde bu değer 0,2 mg/m iken, şehir önlerinde maalesef 17-18 mg/m seviyelerine kadar çıkmaktadır. Bu durum, Van Gölü'nün bize verdiği açık bir uyarıdır. Arıtılmadan göle bırakılan atık sular, gölde ciddi yosunlaşmaya, kötü kokulara ve zamanla göl ekosisteminin çökmesine yol açmaktadır.
Eğer bu süreç böyle devam ederse, önümüzdeki yıllarda özellikle büyük şehir merkezlerinin önünde geniş yosun adacıkları oluşacak, göl tabanındaki taşlar tamamen yosun kaplayacak ve burada canlı yaşamı sona erecektir."
Van Gölü'nün artık tek damla kirli suya bile tahammülü olmadığının altını çizin Akkuş, "Eğer Van Gölü'nü gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakmak istiyorsak, hiçbir maliyet hesabı yapmadan göl kenarındaki tüm arıtma tesislerinin tam kapasite ve sorunsuz şekilde çalıştırılması şarttır." şeklinde konuştu.