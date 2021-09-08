Van Gölü’ndeki çekilme 1 kilometreyi aştı

DHA 08.09.2021 - 13:48
Van Gölü'ndeki buharlaşmanın, yağışın neredeyse üç katı olduğunu belirten Akkuş, " Van Gölü her yıl bir 1,5 metre alçalıp yükselme gösterir. Fakat şu andaki alçalma gördüklerimizin çok çok daha üstünde. Bu durum böyle davam ederse üzülerek ifade etmek isterim ki; daha da çekileceğine şahitlik etmiş olacağız" dedi.
Çevredekilerle konuştuklarında son 80 yıldır böyle bir çekilme olmadığını söyleyen Akkuş, "Şu anki su seviyesinin 150 metre üzerine çıktığı olmuş. Van il merkezi, Erciş ilçe merkezi sular altında kalmış. Son 6 bin yıldır su seviyesi bu şekilde iklime bağlı olarak alçalıp yükseliyor. Diliyoruz ki bu alçalma daha da devam etmesin" diye konuştu.