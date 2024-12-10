Van Gölü'ne giren sarışın çıkıyordu: Normal hallerine döndüler

Bunun direkt sodalı suyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Çocukların son haline baktığımızda hepsinin saçlarının siyahlaştığını görebilirsiniz. Burada bizim en önemli mesajımız, çocukların güneşte yanmaması. Çünkü çocukluk çağındaki her bir güneş yanığı ileri yaşlarda cilt kanserine yol açıyor. Dolayısıyla çocuklarımızın saçları sararsın, ama ciltleri yanmasın diyoruz. Nitekim onlar dört gözle yazı bekliyordur tekrar saçları sararsın diye.