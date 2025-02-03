Van Gölü’nün çekilmesiyle gün yüzüne çıktı: Tarihi yapı yeniden gündeme geldi
Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Esenkıyı köyünde son yıllarda yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle suları çekilen Van Gölü sahilinde asırlık Pargat İskelesi’nin kalıntıları gün yüzüne çıktı.
Van Gölü ile kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü arasında adeta bir ada gibi konumlanan ve tarih boyunca Van ile deniz ulaşımında önemli bir rol oynayan Esenkıyı köyü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler yaşıyor.