Van Gölü’nün çekilmesiyle mikrobiyalitler ortaya çıktı

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde, küresel ısınmanın etkisiyle su seviyesinde gözle görülür düşüş yaşanırken, gölün çekilmesi sonucu mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı. Gölün çekilmesine şaşıran vatandaşlar, böylesine bir manzarayla ilk kez karşılaştıklarını söylediler.

Haberler - İHA 13.12.2021 - 09:51

Van Gölü’nün çekilmesiyle mikrobiyalitler ortaya çıktı - 1

’in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü’nün çekilmesiyle mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı.

Van Gölü’nün çekilmesiyle mikrobiyalitler ortaya çıktı - 2

Küresel ısınmanın etkileri son yıllarda kendisini göstererek mevsimlerin değişmesine etki ettiği gibi dünyada ve ülkemizde birçok gölün kurumasına neden oldu.

Van Gölü’nün çekilmesiyle mikrobiyalitler ortaya çıktı - 3

Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü de küresel ısınmadan nasibini aldı.

Van Gölü’nün çekilmesiyle mikrobiyalitler ortaya çıktı - 4

Son zamanlarda Van Gölü’nde su seviyesinde korkunç bir düşüş yaşanırken, Adilcevaz ilçesinde ise Van Gölü’nün çekilmesi sonucu mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı.

Van Gölü’nün çekilmesiyle mikrobiyalitler ortaya çıktı - 5

Gölün çekilmesini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, Van Gölü’nün böylesine çekilmesiyle ilk kez karşılaştıklarını söylediler.

Van Gölü’nün çekilmesiyle mikrobiyalitler ortaya çıktı - 6

Gölün çekilmesiyle mikrobiyalitlerin ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, oluşan manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

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