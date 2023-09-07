Van-İran sınır hattında yapılan duvarın 140 kilometresi tamamlandı
Yasa dışı kaçak geçişlerin engellenmesi için 2 yıl önce Van-İran sınır hattında planlanan 295 kilometrelik beton duvarın 140 kilometresi tamamlanırken, Başkale-İran sınır hattındaki çalışmalar da sürüyor. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, çalışmaların yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu.
Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ediyor.