Van-İran sınır hattında yapılan duvarın 140 kilometresi tamamlandı

Sınır hattında alınan önlemler ve duvar inşaatıyla ilgili firma yetkililerinden bilgi alan Çelik, "Başta terör ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere sınır güvenliğimizin her santiminden sorumlu olan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.