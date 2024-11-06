Van-İran sınırına 25 katmanlı güvenlik duvarı! Yüzde 70'i tamamlandı
Türkiye-İran sınır hattı, yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor. 295 kilometrelik hattın yüzde 70'inde yer alan beton duvar ve hendekler tamamlanırken İHA'lar, dron'lar, keskin nişancılar, insansız kara araçlarının içinde olduğu 25 katmanlı güvenlik sistemiyle sınır hattı korunuyor.
Türkiye-İran arasında 295 kilometre ile en uzun sınıra sahip olan Van'da yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla hudut hattında hazırlanan proje kapsamında 2021 yılında çalışmalara start verildi.