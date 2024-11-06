Van-İran sınırına 25 katmanlı güvenlik duvarı! Yüzde 70'i tamamlandı

Sınırın daha güvenli hale gelmesi için alınan tüm güvenlik önlemleri sayesinde kaçak geçişlerin büyük oranda önüne geçildi. 2020 yılında 62 bin 818, 2021 yılında 61 bin 262, 2022 yılında 63 bin 074, 2023 yılında 49 bin 49, 2024 yılının ekim ayına kadar ise 15 bin 422 düzensiz göçmenin sınır ihlali engellendi. Sınırdan bu yıl 2 terörist sağ olarak yakalanırken, kaçakçılıkla mücadele konusunda ise 241 kilo uyuşturucu ele geçirildi.