Van-İran sınırında örülen duvarın 170 kilometresi tamamlandı

İran’la olan sınır hattının güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlere kapatılması amacıyla yürütülen güvenlik duvarı ve gözetleme kulesi yapımı ile hendek kazma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda sınır hattına örülen güvenlik duvarının 170 kilometresi tamamlandı.

Van-İran sınırında örülen duvarın 170 kilometresi tamamlandı - 1

Van’da, yasa dışı geçişlerin, kaçakçılık faaliyetlerinin ve terörist sızmasının engellenmesi amacıyla İran sınırına örülen güvenlik duvarının 170 kilometresi tamamlandı.

Komşu ülke ile olan 295 kilometrelik sınır hattının güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlere kapatılması amacıyla yürütülen güvenlik duvarı ve gözetleme kulesi yapımı ile hendek kazma çalışmaları devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Van-İran sınırında örülen duvarın 170 kilometresi tamamlandı - 2

Sınır boyunda özellikle düzensiz göçmenlerin İran üzerinden Türkiye’ye geçişlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 170 kilometrelik bölüme güvenlik duvarı ören ekipler, Başkale bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığı ekipleri, duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için sınırdaki mayınları temizliyor.
Van-İran sınırında örülen duvarın 170 kilometresi tamamlandı - 3

Ardından yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.

Van-İran sınırında örülen duvarın 170 kilometresi tamamlandı - 4

346 KİLOMETRE HENDEK KAZILDI

Sınırdan yasa dışı geçişlerin tamamen önlenmesi için güvenlik duvarının önüne 4 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde hendek kazılıyor.

Sınır hattında şu ana kadar bazı bölgelerde 2 sıra olacak şekilde 346 kilometre hendek kazımı yapıldı. Sınırdaki, haberleşme ve gözetleme olmak üzere 103 elektro optik kuleden 74’ü tamamlandı, 29’una elektrik nakil hattı çekim işlemleri sürüyor.
Van-İran sınırında örülen duvarın 170 kilometresi tamamlandı - 5

75 lego ve 17 monoblok kulenin inşaatının da kısa süre içinde tamamlanmasıyla toplam 210 kuleden sınır hattının sürekli kontrol altında tutulması planlanıyor.

Van-İran sınırında örülen duvarın 170 kilometresi tamamlandı - 6

İnşaatı tamamlanan 170 kilometrelik güvenlik duvarının 154 kilometrelik bölümüne iki ve üç sıra şeklinde jiletli tel çekildi.

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