Van-İran sınırında örülen duvarın 170 kilometresi tamamlandı

Van’da, yasa dışı geçişlerin, kaçakçılık faaliyetlerinin ve terörist sızmasının engellenmesi amacıyla İran sınırına örülen güvenlik duvarının 170 kilometresi tamamlandı.

Komşu ülke ile olan 295 kilometrelik sınır hattının güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlere kapatılması amacıyla yürütülen güvenlik duvarı ve gözetleme kulesi yapımı ile hendek kazma çalışmaları devam ediyor.