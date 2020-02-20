Van kedileri 2020'nin ilk yavrularını dünyaya getirdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2020'nin ilk yavrularını dünyaya getirdi.

Anadolu Ajansı 20.02.2020 - 14:52





Merkezde koruma altında tutulan bir Van kendisi, ocak ayında 4 yavru dünyaya getirdi.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedi Villası'nda özenle baktıkları gebe kedilerinin doğum yapmaya başladığını söyledi.

2020'nin ilk kedi yavrularını almaya başladıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Kuruma altında bir hayvandan ne kadar çok yavru alırsak o kadar mutlu oluyoruz. Merkezimizde bir kedi doğum yaptı ve 4 yavru doğurdu. 2020'nin doğumları erken başladı diyebiliriz. Ekim ayına kadar doğumlar devam edecek. "

"Bu yılın bizim için verimli bir yıl olacağını umut ediyoruz. Buradaki kedilerimizin zamanında tüm aşılarını yapıyoruz. Ortam sıcaklığını gereken düzeyde tutuyoruz. Doğal ortamda yaşayan kedilerin normal doğumları mart ayında gerçekleşirken merkezimizde şartlar uygun olduğu için, kediler daha erken doğum yapıyor."

Van'ın marka değerleri arasında ilk sırada yer alan bu özel kediler, cana yakınlıkları, beyaz ipeksi tüyleri, "aslan yürüyüşleri ve iki gözü birbirinden farklı renkte oluşlarıyla biliniyor.