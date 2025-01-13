Van kedilerinin neslini kurtarmak için evinin kapılarını açtı
Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Fatih Binici isimli vatandaş, Van kedilerinin neslini kurtarmak için evinin kapılarını açtı.
İpekyolu ilçesinde ikamet eden Fatih Binici isimli vatandaş, yaklaşık 12 yıldır Van kedilerinin neslini kurtarmak için mücadele ediyor. Daha önce Kale Yolu üzerindeki kedi evinde yıllarca çalışan Binici, kedi evinin kapanması nedeniyle Van kedilerini evine aldı. Burada aylardır kedilere bakan Binici, yavruları ise bilinçli ailelere sahiplendirdi. Kediler için kaldığı evin kapısını açan Binici, sokakta kalan kediler için ise bahçesinde bir konteyner kurdurdu.