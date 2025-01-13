Van kedilerinin neslini kurtarmak için evinin kapılarını açtı

''EVE GETİRDİĞİM KEDİLERDEN 42 YAVRU ELDE ETTİM''

Kale Yolu üzerindeki kedi evinin yaklaşık 4 ay önce kapandığını belirten Binici, “Oranın yetkilileri bu işi devralmak istediler. ‘İşi, ehline bırakın’ diye bir söz var. Maalesef onlar yürütemediler ve sonuç alamadılar. Sonuç alamayınca orada bir sıkıntı oluştu ve şu an ziyaretçiye kapalı. Ama orada hala Van kedileri var. Bende orada şahsıma ait olan 18 Van kedisini de evime getirdim. Bunlar dişi ve hamile olan kedilerdi. Orada kalmalarına müsaade edemezdim. Çünkü doğum esnasında doğacak olan yavrulara titizlikle bakmak gerekiyor. Büyük bir tecrübe istiyordu. Eve getirdiğim kedilerden yaklaşık 42 yavru elde ettim. Bu yavrular büyüdü ve 3 aylık oldu. Yavrular, çok güzel ailelere verildi. Çok güzel takip ediyorum ve hepsinin durumu çok iyi. Bu da o yavrulardan biri. Adı Kont. Kont sağır bir kedi olduğu için ona özel bir ilgi alaka gerektiriyor. Normal bir aileye veremezdim. Ömür boyu bende kalacak. Kısırlaştıracağım. İlerde eşleşmesine izin veremem. Çünkü yavrularının da sağır olmasını istemem” ifadelerini kullandı.