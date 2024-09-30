Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin Kabaiş'in kaybında son durum
VAN’da 27 Eylül akşamı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in kaybı sosyal medyaya da konu oldu. Genç kızın bulunması için yetkililere seslenen vatandaşlar, arama çalışmalarında son durumu araştırıyor. Peki, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin Kabaiş'in kaybında son durum nedir?
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı. Genç kızdan o günden bu yana haber alınamadı. Polisin yaptığı araştırmada Kabaiş'in 27 Eylül günü saat 18.30'da Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül günü Kabaiş’in arkadaşlarının, Van Gölü sahilinde yaptığı aramada Rojine ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu, telefon incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.