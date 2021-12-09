Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı ilçede, 83 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Belediye, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Haberler - DHA 09.12.2021 - 10:59 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 11:08

Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 1

’da dün akşam başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray ilçesinde etkili oldu.

Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 2

Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde 80 santimetreye kadar ulaştı.

Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 3

ULAŞIM KAPANDI

Bahçesaray'da 5, Başkale'de 43, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 22 mahalle ve mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 4

Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, zaman zaman sis de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 5

Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı.

Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 6

Mahalleli karları küreklerle temizlemeye çalışırken, ekipler ana caddelerle sokaklarda kar küreme ve temizlik çalışması yaptı.

Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 7

Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar da ortaya çıktı.

Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 8
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 9
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 10
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 11
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 12
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 13
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 14
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 15
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 16
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 17
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 18
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 19
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 20
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 21
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 22
Van'da kar yolları kapattı: 83 yerleşim yerine ulaşım yok - 23

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER